﻿ За шесть месяцев в Могилевской области погибли 25 детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За шесть месяцев в Могилевской области погибли 25 детей

14.07.2021 17:01 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За 6 месяцев текущего года в Могилевской области погибли 25 детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного врача по МЭиР Могилевской областной детской больницы Ирина Малашко.

"За первое полугодие текущего года в Могилевской области погибли 25 детей. Это на три ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. От воздействия внешних причин скончались 9 детей, в прошлом году - 6. Это ДТП, несчастные случаи на воде, поражения электрическим током и другие", - отметила Ирина Малашко.

Еще одна причина серьезных детских травм - падение с высоты. "Маленькие дети не осознают опасности, которая может скрываться за открытым окном. Сейчас в реанимации нашей больницы находится ребенок в возрасте 1,9 года. Он упал с третьего этажа. Но, несмотря на сложные переломы и травмы, мы очень надеемся, что в будущем с ним все будет хорошо", - сообщила заместитель главного врача.

С начала школьных каникул в травмпункт с уличными травмами обратились 647 детей, из которых 72 случая - велосипедные травмы.

В этом году в регионе утонули пять детей в возрасте от 10 до 16 лет. "Еще раз обращаемся к взрослым: не оставляйте детей одних, интересуйтесь, где они проводят время. Сейчас в разгаре каникулы, на улице стоит жаркая погода. Необходимо тщательно следить за детьми всех возрастов, чтобы избежать несчастных случаев", - подчеркнула заместитель главврача.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первое полугодие текущего года в Могилевской области погибли 25 детей. Это на три ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. От воздействия внешних...
 
Новости дня
Новости регионов
 
МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by