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Сезон школьных базаров стартует в Гомельской области с 15 июля

14.07.2021 17:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сезон школьных базаров стартует в Гомельской области с 15 июля, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

По оперативной информации Гомельского городского и районных исполкомов, на карте тематических ярмарок в этом году есть как привычные места для подготовки к новому школьному году, так и новые локации.

В областном центре ярмарки выходного дня "Школьный базар" пройдут на площади Восстания 31 июля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 августа. Постоянно действующие локации расположатся во всех районах Гомеля: на пересечении улиц Катунина и Крестьянской (в августе), на прилегающей территории торгового центра "Карусель", ТД "Речицкий" и ТРЦ "КРИСТАLL".

Всего в Гомельской области запланировано около 250 школьных базаров (90 из них - постоянно действующих, 160 - по выходным дням), 70 выставок-продаж и 96 расширенных продаж. Для удобства родителей все школьные товары сконцентрированы в одном месте. Учтены различные нюансы, подобран широкий спектр позиций. В каждой точке собраны школьно-письменные принадлежности, одежда для мальчиков и девочек, обувь, чулочно-носочные изделия, сумки и рюкзаки.

"Уголки школьника" оформлены более чем в 630 объектах торговли по всей области.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля для учащихся школ и гимназий - от Br70 до Br290 в зависимости от возраста детей. Оптимальный набор школьно-письменных и канцелярских принадлежностей обойдется в сумму от Br30 до Br120.

Реализаторы предлагают программы рассрочек при покупке промышленных товаров, в том числе школьного ассортимента на сумму от Br50 до Br100 на три месяца, при покупке на сумму от Br101 до Br1000 - на шесть месяцев, а также банковскими картами "Халва", "Карта покупок", "Картофан", "Магнит", SMART, "Черепаха" и FUN.

В торговых организациях региона предусмотрены акции с производителями и поставщиками. Покупателям предоставят скидки от 5% до 30%. При формировании цен на товары школьного ассортимента организации торговли применяют торговую надбавку от 30% до 40% на одежду и обувь, от 2% до 25% - на канцелярские товары.

Школьные базары начнут функционировать с 15 июля.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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По оперативной информации Гомельского городского и районных исполкомов, на карте тематических ярмарок в этом году есть как привычные места для подготовки к...
 
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