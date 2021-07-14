Источник материала: БелТА

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Памятную доску почетному гражданину Витебска, заслуженному деятелю культуры Беларуси и основателю Международного фестиваля искусств "Славянский базар" Родиону Бассу открыли сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Доску установили на здании центра культуры "Витебск", где также размещается дирекция фестиваля. Автор - скульптор Сергей Сотников.

Родион Басс руководил фестивалем 21 год - с 1992 по 2013-й. Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий отметил, что сегодня фестиваль - бренд Витебска и страны. Это стало возможным благодаря Родиону Бассу и его команде. Нынешний руководитель фестиваля также поделился воспоминанием о Родионе Бассе и отметил, что он всегда был позитивным человеком.

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Выступает постоянный режиссер-постановщик концертов фестиваля искусств Сергей Петров





Артисты "Хора Турецкого"





Семья Родиона Басса





Во время открытия мемориальной доски









Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий





Мемориальная доска





Фото Александра Хитрова



