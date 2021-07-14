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Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске

14.07.2021 18:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Памятную доску почетному гражданину Витебска, заслуженному деятелю культуры Беларуси и основателю Международного фестиваля искусств "Славянский базар" Родиону Бассу открыли сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Доску установили на здании центра культуры "Витебск", где также размещается дирекция фестиваля. Автор - скульптор Сергей Сотников.

Родион Басс руководил фестивалем 21 год - с 1992 по 2013-й. Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий отметил, что сегодня фестиваль - бренд Витебска и страны. Это стало возможным благодаря Родиону Бассу и его команде. Нынешний руководитель фестиваля также поделился воспоминанием о Родионе Бассе и отметил, что он всегда был позитивным человеком.

/Будет дополнено/.-0-

Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске
Выступает постоянный режиссер-постановщик концертов фестиваля искусств Сергей Петров
Артисты "Хора Турецкого"
Артисты "Хора Турецкого"
Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске
Семья Родиона Басса
Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске
Во время открытия мемориальной доски
Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске
Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий
Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий
Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске
Мемориальная доска
Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске

Фото Александра Хитрова

Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске

 
Теги: Витебск
 
 
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Доску установили на здании центра культуры "Витебск", где также размещается дирекция фестиваля. Автор - скульптор Сергей Сотников.
 
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