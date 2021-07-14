На горячую линию профсоюзов в Минске в связи с жарой звонят в основном из регионов

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обращений на горячую линию в Минске по вопросам соблюдения норм охраны труда в связи с жарой снизилось, поступающие звонки в основном из регионов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный технический инспектор труда Минского городского объединения организаций профсоюзов Маргарита Селезнева.

С начала лета на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси поступают обращения о нарушении температурного режима на рабочих местах. Каждое из них берется на контроль, проводится проверка, при необходимости техническая инспекция труда оказывает помощь в устранении выявленных нарушений.

"Сегодня на горячую линию поступило всего 8 звонков, причем по Минску - ни одного. Были обращения из Борисова и района, Могилева и Бобруйска, Шклова, Гомеля, Бреста", - сказала Маргарита Селезнева.

Как рассказал председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович, непосредственно на столичных предприятиях довольно много примеров, когда о комфорте работников позаботились должным образом. "На заводе колесных тягачей, например, ввели 10-минутные перерывы каждый час, увеличено время обеда, включена приточная вентиляция, доставляется холодная вода, а также питье можно приобрести в буфете. И таких примеров еще можно приводить много. Конечно, есть свои особенности на том же МАЗе, в литейном или кузнечном цехах, где и зимой температура очень высокая", - добавил он.

При этом Александр Щекович подчеркнул, что недостаточно просто принять решения по защите работников - важно постоянно контролировать ситуацию, оценивать эффективность принятых мер и при необходимости принимать дополнительные.

Техническая инспекция продолжает мониторить ситуацию непосредственно на рабочих местах, проверяя соблюдение температурного режима, контролируя выполнение выданных рекомендаций.

Если на рабочем месте превышается норма по температуре, то условия труда признаются вредными и опасными. И наниматель обязан предусмотреть дополнительные меры защиты работников. Речь идет о дополнительных перерывах, кондиционировании воздуха, воздушном душировании, применении специальных СИЗ, доступе в помещения для отдыха и душевые при их наличии, смещении рабочего времени с учетом вредных условий.

Обращения на горячую линию по вопросам соблюдения норм охраны труда принимаются по номерам в Минске: +37517-203-90-48 (ФПБ) и +37517-356-89-37 (городское объединение). Аналогичные горячие линии открыты во всех отраслевых и областных объединениях. Поступающие в Минск из регионов сигналы о превышении температурной нормы на рабочих местах столичная профсоюзная организация передает коллегам на места, чтобы они обратили внимание и провели внеплановый мониторинг.-0-