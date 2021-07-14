Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 15 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: развязка пр. Независимости - ул. Острошицкая; ул. Панченко; ул. Федорова; пр. Газеты "Правда"; проезд Каролинский; пер. Софьи Ковалевской; участок ул. Корженевского от ул. Казинца до ул. Кижеватова; пересечение пр. Пушкина с ул. Притыцкого; ул. Пономаренко; ул. Притыцкого; ул. Шаранговича; ул. Городецкая; участок ул. Есенина от ул. Рафиева до ул. Слободской; участок ул. Слободской от ул. Есенина до ул. Рафиева; участок ул. Есенина от пр. Дзержинского до ул. Слободской; участок ул. Орловской от пр. Победителей до ул. Тимирязева.

При этом отмечается, что график нанесения разметки может измениться в случае неблагоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-