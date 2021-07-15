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"Кошачье счастье" глазами юных художников можно будет увидеть на выставке в Гомеле

15.07.2021 10:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Кошачье счастье" с участием воспитанников студии "Вдохновение" Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи откроется в Картинной галерее Г.Х.Ващенко 16 июля, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В своем творчестве ребята затрагивали многие темы: семья, космос, пейзажи, архитектура. Время от времени возвращались к кошачьим сюжетам. "Выставка "Кошачье счастье" посвящается братьям нашим меньшим. В своих работах ребята хотят донести до зрителя главную идею: у каждого домашнего питомца свое кошачье счастье", - рассказали организаторы. Юные художники попытались представить счастье пушистых любимцев по-своему, творчески.

Студия "Вдохновение" Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи сделала первый набор в сентябре 2011 года. Здесь занимаются учащиеся 9-20 лет. Руководит работой студии член Союза художников Беларуси Анжелика Шабалтас. Она уверена, что работы юных художников должны быть представлены зрителю, и активно продвигает творчество своих воспитанников, оформляя экспозиции во Дворце творчества и за его пределами. По ее инициативе были организованы выставки "Планета детства", "Весна и солнце - в подарок маме", "Сказочная страна, или Путешествие в мир замков" в библиотеках и выставочных залах Гомеля.

Воспитанники студии активно выступают в областных, республиканских и международных творческих конкурсах. Участники народной изостудии стали победителями конкурсов "Здравствуй, мир!", "Красота Божьего мира" (Гомель), республиканского конкурса детского творчества "Молодые таланты" (Минск), всемирного конкурса детского рисунка в Тайвани, "АрхНовация" (2014, 2015, 2016), "Про науку", "Созвездие талантов" и других.

Откроется выставка "Кошачье счастье" в 15.30. Ознакомиться с экспозицией можно будет по ул.Карповича, 4 в Гомеле до 25 июля.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Выставка "Кошачье счастье" с участием воспитанников студии "Вдохновение" Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи откроется в Картинной галерее...
 
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