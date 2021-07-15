РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам

Источник материала: БелТА

Столбики термометров в Гомеле уже который день не опускаются днем ниже 30 градусов. Жаркое солнце города гонит утомленных зноем гомельчан к водоемам. Кто-то разумно предпочитает безопасный отдых - на официальных пляжах, а для кого-то жажда искупаться гораздо сильнее любых рисков, запретов, предупреждений. Статистика говорит, что запрещенные для водных процедур места зачастую становятся местом несчастных случаев. И ежедневно в области спасатели, работники ОСВОДа, милиция, другие службы, чтобы предотвратить трагедии, напомнить важные правила безопасности, проводят по пляжам рейды. В один из них отправилась корреспондент БЕЛТА.





Председатель областной организации ОСВОД Павел Новик приводит печальные цифры: с начала года в Гомельском регионе утонули 34 человека, из них 6 - несовершеннолетних. Удалось спасти 52 жизни, в том числе 18 - детей и подростков. "Если взять статистику с начала лета, то жертвами трагедий на воде стали 17 человек, из них 5 несовершеннолетних", - уточняет председатель.

Основной причиной гибели несовершеннолетних Павел Новик называет недосмотр родителей за детьми. Утонувшим в основном было 14-15 лет. "Это тот возраст, когда дети переоценивают свои физические возможности, считают себя достаточно взрослыми и приходят на водоемы, даже несмотря на запреты родителей. Нередко подростки не могут рассчитать свои силы, и это приводит к беде", - констатирует он. Председатель добавляет: если в прошлом году на водоемах области погибли два несовершеннолетних, то в нынешнем году уже шесть. "Проблема детской гибели на водоемах стоит сейчас достаточно остро", - подчеркивает Павел Новик.





В начале нашего рейдового маршрута отправляемся на один из наиболее популярных у гомельчан пляж - на Соже в парковой зоне. Это разрешенное для купания место. За происходящим внимательно следят работники ОСВОДа.

"В Гомельской области на официальных пляжах области несут службу представители 15 спасательных станций ОСВОД, 13 постоянно действующих постов и 9 сезонных - всего с учетом сезонных спасателей-матросов 412 человек", - уточняет Павел Новик.





На пляже сотрудники МЧС раздают отдыхающим памятки, как правильно вести себя у водоемов, как действовать, если человек тонет, рассказывают о приложении МЧС "Помощь рядом".





С интересом спасателей слушает ребятня. Старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности при областном управлении МЧС Захар Даниленко проводит для них небольшой урок по спасению тонущего. "Можно взять мяч или сложить в пакет пустые пластиковые бутылки и бросить пострадавшему", - рассказывает спасатель. "Человек схватит пакет и поплывет", - мгновенно дополняет его "ученик" Илья. Знания тут же отрабатывают на практике. В роли тонущего - водолаз. С помощью подручных средств ребята быстро помогают "пострадавшему" выбраться из реки. В завершение мини-урока Захар Даниленко напоминает: детям без взрослых находиться у воды нельзя.





Расположился на пляже и мобильный пункт Красного Креста. Волонтеры предлагают отдыхающим питьевую воду, листовки с информацией о важных правилах действий в жаркую погоду, при тепловых ударах.





"Наши инструкторы также учат, как оказать первую помощь, и готовы ее сами оказать, если это необходимо. И как показывает практика, в такую жару люди нередко обращаются к специалистам", - отмечает начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артем Карпенко.





И если на разрешенном пляже помощь подоспеет оперативно, то на что рассчитывают отдыхающие в запрещенных для купания акваториях? Этот вопрос официальный представитель регионального управления МЧС Ксения Шингирей задает плескающимся в легких волнах озера Володькино. "Мы знаем, что рядом с детьми всегда должны быть взрослые. Да и глубина здесь небольшая ", - отвечают гомельчане. Ксения Шингирей обращает внимание - неподалеку есть оборудованное по правилам место для купания: "Мы рекомендуем отдыхать там. За вами будут наблюдать спасатели ОСВОДа, вы будете в безопасности. А здесь могут быть ямы". Она интересуется, помнят ли отдыхающие номера службы спасения, и еще раз обращает внимание: иногда достаточно доли секунды, чтобы случилось непоправимое.





"Каждый год спасаю на воде по 12-15 человек, в том числе и детей", - объясняет еще одной семье опасность отдыха у воды председатель Центральной районной организации ОСВОД Николай Романов. Он приводит случай спасения прошлых лет, который произошел буквально неподалеку. Девочка лет 9 шла по мелководью, в это время ехал катер и дал волну. Малышку отбросило ко дну, а там глубина - 2 м. "Знаете, как в таких случаях страшно. Я нырнул, вода зеленая, ничего не видно. Нужно было искать ребенка на ощупь, на одном дыхании", - вспоминает ситуацию Николай Романов.

Родители соглашаются, что отдых у водоема таит немало рисков, но заверяют: исходили здесь каждый угол, знают каждый метр. "Каждый человек уверен, что с ним беда не случится, но один миг может все трагически изменить. Вода не прощает ни малейшей ошибки", - предостерегает председатель Центральной районной организации ОСВОД.

Следующая точка - озеро Обкомовское. Издалека замечаем, как подростки бесстрашно делают сальто в воду с остатка ствола засохшего дерева. На вопросы спасателей о возрасте, месте учебы парни с улыбкой отвечают, что уже взрослые. "Вы же можете прыгнуть и получить травмы, вплоть до смертельных. К тому же здесь запрещено купаться", - предупреждает Ксения Шингирей. Она приводит недавний трагический пример, который унес жизнь подростка. Парень отдыхал с приятелями в затоне Сожа. В какой-то момент ушел под воду. Водолазы достали подростка, его долго пытались реанимировать, но безуспешно.

В "защиту" молодых людей эмоционально выступает отдыхающий здесь мужчина: мол, как понять, что место запрещено для купания, ведь нет ни таблички, ни ограждения. Запрещающая табличка была установлена, однако кто-то ее уничтожил, уточняет старший моторист Западной спасательной станции Игорь Меженников.

Обращает внимание спасателей и мальчик, который самостоятельно плавает на надувном круге, пока взрослые делают фото на берегу. "Здесь сплошные ямки, резкие переходы, большая глубина", - перечисляет опасности Игорь Меженников.





Всем отдыхающим напоминают об ответственности, определенной Кодексом об административных правонарушениях: за купание в запрещенных местах может быть штраф до трех базовых величин (1 БВ - Br29).

Немало семей с детьми еще в одном месте под запретом - в районе речной базы "Бухта капитанов". Молодая мама с маленьким ребенком принимает солнечные ванны на надувном матрасе, который размеренно колышется на переливающихся волнах. "Возвращайтесь, пожалуйста, к берегу. Здесь купание, в том числе и на матрасах, запрещено. Жилет у малыша ненадежный, а плавать он наверняка не умеет. Можете уснуть и не заметить, как ребенок соскользнет в воду", - говорит Игорь Меженников. Женщина принимает доводы и отправляется к суше.

Профилактическую беседу проводят и с другими родителями, чьи дети беззаботно плещутся в запрещенном месте.





"Спасатели Гомельской области ежедневно проводят рейды совместно с другими заинтересованными службами и ведомствами. С начала лета таких рейдов было свыше 560. Мы напоминаем, что плавать нужно только в разрешенных местах. Если же вы все-таки отдыхаете на запрещенных пляжах, то необходимо помнить: плавать там нельзя. И еще важное обращение к родителям: находитесь с ребенком на расстоянии вытянутой руки. Берегите себя, своих детей, родных", - заключает Ксения Шингирей.

БЕЛТА,

фото предоставлены Гомельским областным управлением МЧС.-0-