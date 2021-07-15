Завышение цен в 8 раз выявил мониторинг КГК на рынках и объектах торговли Могилевской области

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области провел контрольно-аналитические мероприятия на центральных рынках Могилева, Бобруйска и Кричева, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факты необоснованного завышения цен выявлены в 11 из 13 торговых объектах. Цены были завышены более чем на 30 наименований социально значимых товаров. К примеру, в одном из торговых объектов кричевского рынка предельные торговые надбавки на овощи и фрукты были завышены в 8 раз.

Мониторинг также проведен в Мстиславском районе, где изучалась работа объектов торговли. В 3 магазинах пресечено необоснованное завышение цен на 24 наименования социально значимых товаров.

По всем выявленным фактам оперативно приняты меры реагирования - цены снижены.-0-