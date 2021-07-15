﻿ ГАИ усиливает контроль за несовершеннолетними водителям мопедов и мотоскутеров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ усиливает контроль за несовершеннолетними водителям мопедов и мотоскутеров

15.07.2021 10:53 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усиливает контроль за несовершеннолетними водителям мопедов и мотоскутеров. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"С сегодняшнего дня по 26 июля проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с водителями мототранспорта являются превышение скоростного режима, не позволяющее контролировать движение транспортного средства для выполнения правил дорожного движения, непредоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании, резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению, опасное вождение самого мотоциклиста, неблагоприятные погодные условия. Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта - это столкновение транспортных средств, падение с мотоцикла, наезд на препятствие", - рассказала Анна Тиханович.

По ее словам, особое внимание уделяется водителям мопедов и мотоскутеров, не достигших 16-летнего возраста. "При их выявлении на место будут вызваны родители несовершеннолетнего, транспортное средство отправлено на штрафстоянку, а родители нарушителя будут привлечены к административной ответственности, так как в нарушение законодательства позволили ему кататься на скутере, подвергнув при этом его жизнь и здоровье опасности. Управлять скутером разрешается подросткам старше 16 лет и имеющим водительское удостоверение на право управления соответствующей категории", - отметили в ГАИ.

По-прежнему многие халатно относятся к своей безопасности и игнорируют требования использовать шлем, а также мотозащитную экипировку. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными при совершении маневров. Следует убедиться, что рядом нет мотоциклистов, которые могут появиться в любое время и в любом месте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-прежнему многие халатно относятся к своей безопасности и игнорируют требования использовать шлем, а также мотозащитную экипировку.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Снос малоценной застройки, возведение бассейна: как изменится район станции метро "Молодежная"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by