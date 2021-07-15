Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усиливает контроль за несовершеннолетними водителям мопедов и мотоскутеров. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"С сегодняшнего дня по 26 июля проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с водителями мототранспорта являются превышение скоростного режима, не позволяющее контролировать движение транспортного средства для выполнения правил дорожного движения, непредоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании, резкие маневры автомобилистов, заставляющие мотоциклиста прибегнуть к резкому торможению, опасное вождение самого мотоциклиста, неблагоприятные погодные условия. Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта - это столкновение транспортных средств, падение с мотоцикла, наезд на препятствие", - рассказала Анна Тиханович.

По ее словам, особое внимание уделяется водителям мопедов и мотоскутеров, не достигших 16-летнего возраста. "При их выявлении на место будут вызваны родители несовершеннолетнего, транспортное средство отправлено на штрафстоянку, а родители нарушителя будут привлечены к административной ответственности, так как в нарушение законодательства позволили ему кататься на скутере, подвергнув при этом его жизнь и здоровье опасности. Управлять скутером разрешается подросткам старше 16 лет и имеющим водительское удостоверение на право управления соответствующей категории", - отметили в ГАИ.

По-прежнему многие халатно относятся к своей безопасности и игнорируют требования использовать шлем, а также мотозащитную экипировку. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными при совершении маневров. Следует убедиться, что рядом нет мотоциклистов, которые могут появиться в любое время и в любом месте.-0-