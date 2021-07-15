Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования территории в границах ул.Кальварийской - ул.Гусовского - ул.Харьковской - полосы отвода железной дороги "Минск - Молодечно" (район станции метро "Молодежная") внесены изменения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 29 апреля 2021 года №1277 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Проектируемый участок занимает 46,7 га, здесь преимущественно расположены производства. При реконструкции предполагается сохранить планировочную структуру, упорядочив застройку.

Территория имеет высокий градостроительный потенциал, коммерческую привлекательность, сложившуюся сеть транспортного обслуживания. Проектом предлагается изменить ее функциональное назначение, снести малоценную застройку. Вдоль основных улиц планируют выделить участки для озеленения, формирования комфортной среды. Все объекты, предлагаемые к размещению, общественного назначения национального уровня и уровня города. В их числе бассейн международного стандарта.

Всего выделяют пять кварталов. Предусмотрена трансформация производственной и вынос жилой застройки с размещением новых многофункциональных объектов, реконструкция сохраняемых предприятий и административных зданий. Также будут определены места хранения автотранспорта, в том числе построены многоуровневые стоянки.

На первом этапе реконструкции - до 2024 года - под снос пойдет целый ряд зданий, в том числе военного комиссариата Фрунзенского района, жилищного ремонтно-эксплуатационного объединения №1 Фрунзенского района, районной организационной структуры ДОСААФ, здания лабораторных классов, гаражей и подсобных помещений, ОАО "Минскпроектмебель". Ожидается и снос более 150 квартир, из них на первом этапе - 106 (при этом построят на первом этапе 45 квартир). Площадь общественной застройки увеличится с 82,7 тыс. кв.м до 364,55 тыс. кв.м. Откроются новые кафе, объекты бытового обслуживания, спортивного назначения, торговли.

Транспортное обслуживание района на перспективу будет осуществляться второй линией метрополитена (ст.м. "Молодежная"); городской электричкой (станция "Минск-Северный" расположена с северной стороны путепровода по ул.Кальварийской); маршрутами трамвая на обособленном полотне с южной стороны ул.Харьковской; маршрутами автобусов и троллейбусов по ул.Кальварийской, Харьковской, Гусовского и пер.Загородный 1-й (одностороннее). Существующее троллейбусное депо на перспективу сохраняется. И велосипедное движение предусматривается по всем улицам района.-0-