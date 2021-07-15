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Случаи нецелевого использования госсредств установлены в нескольких лесхозах Могилевской области

15.07.2021 13:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В нескольких лесхозах Могилевской области установлены случаи нецелевого использования госсредств или приобретенного за их счет имущества. Об этом сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Могилевской области.

"Особое внимание контролеров было уделено злоупотреблениям при реализации древесины частным деревообрабатывающим предприятиям, в первую очередь продаже деловой древесины под видом низкокачественной (к примеру, дровяной). При этом такие схемы реализуются при участии должностных лиц лесхозов. По выявленным в Климовичском, Кличевском и Костюковичском лесхозах злоупотреблениям возбуждено 6 уголовных дел, - отметили в КГК. - По результатам контроля выявили формальное выполнение требований главы государства по недопущению вывоза из страны дешевой необработанной древесины, наличие примеров экспорта отдельными частными субъектами и лесхозами древесины с минимальной обработкой. Например, распиленных вдоль либо струганных с одной стороны бревен".

Было установлено, что лесоперерабатывающие предприятия области допускают нарушения природоохранного и налогового законодательства при хранении и захоронении отходов лесопиления. В текущем году такие упущения были выявлены в Краснопольском и Горецком лесхозах.

По итогам коллегии КГК, на которой была рассмотрена эффективность использования лесных ресурсов региона, заинтересованным государственным органам предложено принять комплекс мер по дальнейшему сокращению бюджетного финансирования лесхозов, обеспечению законного и целевого использования ими госсредств и имущества, соблюдения природоохранного и налогового законодательства, пресечению злоупотреблений при обороте лесо- и пиломатериалов.

Выполнение внесенных коллегией предложений взято на контроль.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Было установлено, что лесоперерабатывающие предприятия области допускают нарушения природоохранного и налогового законодательства при хранении и захоронении...
 
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