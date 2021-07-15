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Аномальная жара повлияла на ранний старт массовой уборки зерновых в Брестской области

15.07.2021 13:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из-за аномальной жары сельхозорганизации Брестской области приступили к массовой уборке всех зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

"Не планировали такой ранний старт, но природа внесла коррективы. Из-за высоких температур подгорают посевы. Чтобы сохранить урожай, на поврежденных от засухи площадях сельхозорганизации области массово приступили к уборке всех зерновых: пшеницы, ржи, тритикале, овса, ярового ячменя, рапса", - сказал Виталий Рудь. При этом он отметил, что в своей практике не припомнит такой ситуации.

Больше всего от засухи пострадали посевы зерновых в Ивановском, Лунинецком и Дрогичинском районах. В целом же по области, по оценкам специалистов, недобор зерна может составить до 10% ожидаемого урожая.

На 15 июля в области убрано 3,6% зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Намолочено без малого 50 тыс. т зерна при средней урожайности 40,3 ц/га. В жатву включились все без исключения районы, наиболее массово - хозяйства Ивановского, Дрогичинского и Брестского, где уже убрано от 8,7% до 6,3% площадей.

В регионе практически завершена уборка озимого ячменя: культура обмолочена на 94,5% площадей, на круг получено 48,8 ц. Работы еще ведутся в Барановичском, Ляховичском и Пинском районах. Активно идет уборка озимого рапса, посевы которого в этом году занимают 58,9 тыс. га - на 3% больше прошлогоднего. На сегодня культура обмолочена на 11% площадей при урожайности 18,7 ц/га (на эту дату 2020 года - 23,2 ц на круг). В Лунинецком и Столинском районах убрали почти треть посевов озимого рапса, в Дрогичинском, Ивановском и Березовском - около четверти.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Больше всего от засухи пострадали посевы зерновых в Ивановском, Лунинецком и Дрогичинском районах. В целом же по области, по оценкам специалистов, недобор зерна...
 
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