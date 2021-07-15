ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства школы и поликлиники

15.07.2021 13:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факты завышения стоимости строительства школы и поликлиники установлены КГК Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Проведенная КГК Могилевской области проверка областного УКС выявила недоработки предприятия при выполнении функций заказчика при строительстве в жилом районе Казимировка Могилева двух социально значимых объектов - средней школы и поликлиники.

Комитетом установлены завышение стоимости строительства на Br131 тыс. (сумма завышения возвращена в бюджет в ходе проверки), установка окон в школе без вентиляционных клапанов для микропроветривания (устранено в ходе проверки), нарушения при проведении государственных закупок (в отношении виновного лица возбуждено уголовное дело), неэффективное расходование бюджетных средств (начислены и возвращены в бюджет проценты на сумму этих средств).

По результатам проверки предприятием принимаются меры по недопущению в дальнейшем выявленных КГК нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам проверки предприятием принимаются меры по недопущению в дальнейшем выявленных КГК нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Несмотря на санкции, Могилевская область увеличила экспорт в страны ЕС в 1,7 раза - Страхар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by