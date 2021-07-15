КГК Могилевской области установил факты завышения стоимости строительства школы и поликлиники

Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факты завышения стоимости строительства школы и поликлиники установлены КГК Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Проведенная КГК Могилевской области проверка областного УКС выявила недоработки предприятия при выполнении функций заказчика при строительстве в жилом районе Казимировка Могилева двух социально значимых объектов - средней школы и поликлиники.

Комитетом установлены завышение стоимости строительства на Br131 тыс. (сумма завышения возвращена в бюджет в ходе проверки), установка окон в школе без вентиляционных клапанов для микропроветривания (устранено в ходе проверки), нарушения при проведении государственных закупок (в отношении виновного лица возбуждено уголовное дело), неэффективное расходование бюджетных средств (начислены и возвращены в бюджет проценты на сумму этих средств).

По результатам проверки предприятием принимаются меры по недопущению в дальнейшем выявленных КГК нарушений и недостатков. Их эффективность взята на контроль.-0-