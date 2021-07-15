Несмотря на санкции, Могилевская область увеличила экспорт в страны ЕС в 1,7 раза - Страхар

Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на санкции, Могилевская область за 5 месяцев текущего года увеличила экспорт в страны ЕС в 1,7 раза - он составил $221 млн. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время заседания облисполкома по работе за I полугодие, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году, несмотря на всю шумиху из-за санкций, Могилевская область существенно прирастает в экспорте - более 130%. Кроме того, в страны Европейского союза по итогам 5 месяцев мы выросли по экспорту в 1,7 раза. Это составило $221 млн. Мы нарастили объем экспорта более чем в 20 стран ЕС, - подчеркнул Руслан Страхар. - Кроме того, в условиях геополитического и геоэкономического соперничества нашему региону удалось обеспечить наибольший за последние 5 лет объем экспорта ($966 млн) и положительное сальдо".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц обратил внимание на то, как строится работа предприятий, которые попали под санкции Евросоюза. "Данный вопрос проработан со всеми промышленными предприятиями региона. В целом на данном этапе ситуация стабильная и контролируемая. Отдельные предприятия испытывают некоторые трудности по снабжению комплектующими и материалами из европейских стран. Сейчас прорабатываются вопросы поставки комплектующих из Российской Федерации и других стран, - отметил Руслан Страхар. - Идет переориентация предприятий на иные рынки как в части покупки сырья, так и экспорта. Мы продолжаем наращивать экспорт и в другие страны, помимо Европейского союза. Например, в этом году мы увеличили поставки в Китай в 2 раза. Потому диверсификация экспорта - это задача номер один сейчас".

Как отметил заместитель председателя, по итогам полугодия Могилевская область выполнила 3 из 4 ключевых показателей, доведенных до региона постановлением Совета Министров. "Валовый региональный продукт составил 101,7% к заданию в 100%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе - мае составила 114,2% при задании 108,1%. Совокупные поступления доходов в консолидированный бюджет области при задании 106,3% - 113,6% по итогам 6 месяцев", - отметил зампредседателя.

В текущем году экономика Могилевской области продолжает свое поступательное развитие после роста в прошлом году. "Это связано со стабильной работой промышленного комплекса, который по полугодию показывает темп роста 106,6%. Также мы видим рост по секции "Торговля". Причем стоит отметить, что по итогам полугодия общественное питание преодолело доковидный уровень, - отметил Руслан Страхар. - Мы видим улучшения и по другим направлениям. Так, строительство после замедления в начале года сейчас с каждым месяцем добавляет. По развитию агропромышленного комплекса мы также видим поступательное движение вверх и сейчас все усилия сконцентрированы на том, чтобы в оптимальные сроки и мобилизационно провести уборочную кампанию. Кроме того, улучшается финансовое состояние организаций реального сектора экономики региона. По отдельным направлениям мы видим имеющиеся резервы роста и недоработки как в разрезе отдельных организаций, так и по отраслям. Потому сегодня все эти вопросы обсуждаются на заседании облисполкома для того, чтобы в дальнейшем обеспечить развитие, а самое главное - обеспечить увеличение благосостояния наших граждан за счет роста экономики. Современные условия, как климатические, так и внешнеполитические, ставят перед нами непростые задачи, для решения которых потребуется максимальная собранность, требовательность к кадрам и ответственность каждого за выполнение свой работы", - подытожил Руслан Страхар.-0-