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Велопробег протяженностью 34 км пройдет в Слуцком районе 17 июля

15.07.2021 14:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопробег, приуроченный к Году народного единства, проведут 17 июля в Слуцком районе, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Слуцком райисполкоме.

"Одной из составляющих здоровья является активный образ жизни. В последнее время белорусы стали чаще посещать спортивные площадки, ездить на велосипедах. Для того чтобы поддержать увлечения населения, а также объединить их одним делом, 17 июля мы проведем велопробег общей протяженностью 34 километра", - рассказали в райисполкоме.

Поучаствовать в мероприятии может любой желающий. Из требований - человек не должен иметь противопоказаний по состоянию здоровья, обязан знать и соблюдать правила дорожного движения на протяжении маршрута и после схода с него, иметь при себе велосипедный шлем. Велопробег будет стартовать из агрогородка Заполье в 8.30, после колонна отправится в деревню Гольчичи и завершит маршрут в деревне Замостье.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Одной из составляющих здоровья является активный образ жизни. В последнее время белорусы стали чаще посещать спортивные площадки, ездить на велосипедах. Для того...
 
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