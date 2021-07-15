ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Технологию "Сларри Сил" для ремонта дорог апробируют в Бресте

15.07.2021 15:47 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по ремонту дорог технологией "Сларри Сил" реализуют в Бресте. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Специалисты ДЭУ-21 РУП "Бреставтодор" завершили подготовительные работы и приступили к асфальтированию Варшавского шоссе на участке от кольца Западного обхода до улицы Махновича. На этом участке впервые в городе используем технологию "Сларри Сил". Такое покрытие не нужно укатывать, а через 1,5 часа уже можно пускать транспорт, в то время как щебневая поверхность формируется две недели", - отметил Александр Рогачук.

По его словам, эта технология позволит уменьшить ямочность и продлит сроки жизни дорог. Срок эксплуатации такого покрытия - более восьми лет.

Мэр добавил, что работники Брестского ДЭП сейчас асфальтируют участки на улицах 28 Июля и Октябрьской Революции.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты ДЭУ-21 РУП "Бреставтодор" завершили подготовительные работы и приступили к асфальтированию Варшавского шоссе на участке от кольца Западного обхода до...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске с начала года в ДТП с участием мототранспорта 3 человека погибли, 21 травмирован
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by