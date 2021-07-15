Источник материала: БелТА

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по ремонту дорог технологией "Сларри Сил" реализуют в Бресте. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Специалисты ДЭУ-21 РУП "Бреставтодор" завершили подготовительные работы и приступили к асфальтированию Варшавского шоссе на участке от кольца Западного обхода до улицы Махновича. На этом участке впервые в городе используем технологию "Сларри Сил". Такое покрытие не нужно укатывать, а через 1,5 часа уже можно пускать транспорт, в то время как щебневая поверхность формируется две недели", - отметил Александр Рогачук.

По его словам, эта технология позволит уменьшить ямочность и продлит сроки жизни дорог. Срок эксплуатации такого покрытия - более восьми лет.

Мэр добавил, что работники Брестского ДЭП сейчас асфальтируют участки на улицах 28 Июля и Октябрьской Революции.-0-