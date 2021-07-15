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На первых масштабных концертах "Славянского базара" милиция обеспечила правопорядок - УВД

15.07.2021 16:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первых масштабных концертах "Славянского базара" милиция обеспечила правопорядок, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Сегодня стартует XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". По традиции накануне официального открытия проходят концерты известных артистов. Одними из первых 14 июля выступили танцующий симфонический оркестр Сoncord Оrchestra и санкт-петербургский балет на льду. Зрители увидели симфоническую рок-феерию "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". Григорий Лепс выступил на площади Победы. Бесплатный концерт популярного исполнителя собрал около 25 тыс. человек", - рассказали в УВД.

Милиция Витебской области обеспечила надлежащий порядок во время концертов. Нарушений не допущено.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Милиция Витебской области обеспечила надлежащий порядок во время концертов. Нарушений не допущено.
 
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