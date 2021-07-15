В Брестской области установили 18 ранее неизвестных мест расстрелов мирного населения в годы войны

Источник материала: БелТА

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Брестской области выявили на территории региона 18 ранее неизвестных мест уничтожения мирных граждан - работа велась в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Места предполагаемых захоронений прокуроры осмотрели и поставили на первичный учет в военкоматах и местных исполнительных и распорядительных органах. Объекты будут включены в планы поисковых работ.

"Важно знать, что каждый факт проверяется путем изучения архивных материалов и сопровождается опросом местных жителей. Сейчас, например, устанавливаются обстоятельства карательной операции, проведенной 2 мая 1943 года 57-м полицейским батальоном против советских партизан и жителей деревень Застаринье и Почапово Барановичского района. Тогда были убиты 16 партизан и уничтожены около 400 мирных жителей", - отметили в прокуратуре.

Прокурорские работники уже осмотрели места захоронения на кладбище деревни Застаринье, а также участки местности, где располагались сожженные дома. При опросе местных жителей установлен факт расстрела двух семей из деревни Серебрище Барановичского района.

Одно из этих трагических событий описала местная жительница 1931 года рождения. По словам очевидицы, в деревне проживала семья евреев из шести человек, которая помогала сбежавшим от расстрелов соплеменникам. Глава семьи был хорошим кузнецом, из-за чего староста деревни просил немцев оставить его с семьей в живых. Фашистам вскоре стало известно о тайных связях кузнеца и его помощи другим людям: в один из летних дней 1943 года семья, а также прятавшиеся у нее евреи были расстреляны. Со слов пенсионерки, раньше об этом месте расстрела никто не вспоминал.

По данным Брестской областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в регионе в период оккупации с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 года были убиты и замучены 159 526 мирных граждан и 38 858 военнопленных, более 50 тыс. человек угнали в немецкое рабство.-0-