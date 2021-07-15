ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Акция МВД "За безопасность вместе" стартовала в Витебске

15.07.2021 20:01 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с 15 по 18 июля проходит масштабная акция Министерства внутренних дел "За безопасность вместе". Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Планируется по-настоящему масштабное действо милицейской тематики. Зрителям не дадут скучать профессиональные музыкальные коллективы ведомства, показательные выступления военнослужащих внутренних войск, в том числе роты почетного караула столичной в/ч 3214, представителей спецподразделений МВД. Подготовлено много сюрпризов, ярких флешмобов, призов и сувениров", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Иван Кубраков, проверяя готовность витебских правоохранителей к обеспечению общественной безопасности, отметил: "Славянский базар" объединяет людей. С разных стран и городов сюда приезжают отдохнуть. Меня как министра внутренних дел не может не радовать, что на улицах города спокойно. Мы постарались организовать службу таким образом, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чувствовали себя комфортно".-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр внутренних дел Иван Кубраков, проверяя готовность витебских правоохранителей к обеспечению общественной безопасности, отметил: "Славянский базар"...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Первый розжиг форсунок печей провели на комбинированной установке гидрокрекинга H-Oil Мозырского НПЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by