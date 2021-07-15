Запасаемся водой и идем навстречу людям - производственник о работе в условиях повышенных температур

Источник материала: БелТА

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В условиях повышенных температур для комфорта работников предприятий создаются дополнительные меры защиты от перегрева, а предложения и замечания людей тут же берутся на контроль. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора завода "Могилевтрансмаш" Виталий Панков.

"Жаркая погода внесла свои коррективы в работу нашего предприятия, - подчеркнул производственник. - Мы увеличиваем перерывы на отдых и при необходимости вводим дополнительные перерывы, обеспечиваем свободное вентилирование воздуха в производственных помещениях, максимально ограничиваем пребывание отдельных категорий работников на солнце, устанавливаем в цехах кулеры. Помимо ежедневных медицинских предосмотров и освидетельствований в течение дня мониторингом состояния работников занимаются не только медики, но и наши мастера".

Два раза в день - утром и в обед - работниками заводской лаборатории контролируется температура воздуха в цехах. Если столбик термометра преодолел отметку в 29 градусов, то условия для трудящихся становятся небезопасными: необходимо принимать соответствующие меры. Например, 15 июля температура в самом жарком заводском цеху - сборочно-окрасочном - не превышала отметки в 27 градусов, в то время как за окном воздух прогрелся до плюс 30.

"Территория цеха большая - порядка 1,6 тыс. кв.м, - отметил Виталий Панков. - Только в первую смену здесь трудятся до 180 человек. Пока в помещении работают люди, включена приточно-вытяжная вентиляция. Механизм останавливается только ночью, и то в целях пожарной безопасности. Дополнительное проветривание обеспечивают так называемые светоаэрационные фонари, через которые выходит теплый воздух".

Количество технологических перерывов увеличивается в зависимости от температурного режима. Однако у работника есть возможность в любое время принять душ и, что немаловажно, отдохнуть в бытовом помещении. Смещен график работы трудящихся, которые вынуждены в такую погоду пребывать на открытом воздухе. Так, строительные работы, а также работы по уборке и благоустройству территории переносятся на утреннее либо вечернее время.

"Отдельное внимание - пунктам общепита, - продолжил заместитель директора. - На территории предприятия работает два торговых павильона, три буфета и одна столовая на 550 посадочных мест. На всех объектах можно купить прохладительные напитки и мороженое. Причем рассчитываются работники предприятия с помощью пропуска - деньги с собой носить не обязательно, что очень удобно. Ежемесячно в счет зарплаты можно приобрести продовольственных товаров на Br150".

На контроле - и питьевой режим работников. На заводе установлено 24 кулера с холодной водой - во всех цехах и столовой, работают фонтанчики с питьевой водой, при необходимости бутилированную воду подвозят на места.

"Такая жара бывает не каждое лето, и под погодные условия нам пришлось подстраивать работу всего предприятия, - заключил Виталий Панков. - Однако любая перестройка начинается именно с диалога. Мы постоянно разговариваем с людьми и идем им навстречу. Так, благодаря обращениям наших работников мы оборудовали дополнительное вентилирование помещений, стали завозить больше воды и мороженого, ведь только в столовой уходит до 600 пачек сладкого лакомства в день".

Завод "Могилевтрансмаш" - одно из крупнейших предприятий региона, которое производит автокраны на базе шасси МАЗ, а также прицепы и полуприцепы для грузовых автомобилей. Территория предприятия составляет около 65 га, а численность работников порядка 2 тыс. человек. Ежемесячно здесь выпускают до 320 единиц техники.-0-