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Воркаут-площадку откроют в Каменце в День города

16.07.2021 08:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Каменец 24 июля отметит 745-летие города и 77-ю годовщину освобождения района от фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

День города в Каменце будут отмечать в нескольких точках. Одна из них - микрорайон Юго-Запад. Там обустроили воркаут-площадку с разноуровневыми тренажерами для занятий уличной гимнастикой.

Главная праздничная площадка расположится у стен древней Каменецкой башни. На сцене выступят местные творческие коллективы и артисты из других городов. Например, запланирован концерт народного оркестра народных инструментов "Камянецкія музыкі", показательные выступления дзюдоистов, дискотека, водно-пенная феерия.

На улице Ленина обоснуются город мастеров и ярмарка. Для детей в этот день будут работать аттракционы. Ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте. У здания районной библиотеки организуют литературный аукцион, выставки и фотозону.

Насыщенную программу предлагают любителям активного отдыха. В списке сплав на байдарках по реке Лесной, соревнования по легкой атлетике, стрельбе из лука и триатлону, матчи по футболу и волейболу.

В Ипатьевской летописи упоминается, что в 1276 году по приказу волынского князя Владимира Васильковича на берегу реки Лесной построили башню-крепость. Вокруг нее выросло поселение Каменец.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Насыщенную программу предлагают любителям активного отдыха. В списке сплав на байдарках по реке Лесной, соревнования по легкой атлетике, стрельбе из лука и...
 
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