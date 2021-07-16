Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 под контролем датчиков будет ул.Ташкентская в районе моста через реку Свислочь и ул.Чкалова, 1, где необходимо ехать со скоростью не более 60 км/ч.

С полудня до полуночи камеры будут фиксировать скоростные нарушения на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99, пр.Партизанском, 75 и ул.Орловской, 80, где действует ограничение в 60 км/ч, а также пр.Независимости,156 (80 км/ч).

С 19.30 до 03.00 система зарегистрирует нарушителей скоростного режима в 60 км/ч на пр.Партизанском, д. 108 к.2, ул.Кальварийской, 25, ул.Маяковского, 24 и пр.Партизанском, 8.

В столичной Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-