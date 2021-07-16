ГАИ усилит контроль на дорогах Брестской области

Источник материала: БелТА

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Брестской области усилит с 16 по 18 июля надзор за движением на дорогах республиканского значения, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В эти дни экипажи ГАИ будут дежурить на дорогах М10 Гомель - Кобрин - граница РФ, Р4 Барановичи - Ляховичи, Р6 Иваново - Пинск - Столин и Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно.

Особое внимание инспекторы уделят своевременному выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказанию помощи участникам дорожного движения. Также сотрудники милиции ориентированы на выявление автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения, бесправников, водителей, игнорирующих соблюдение скоростных режимов и требования правил обгона и маневрирования.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют использование водителями и пассажирами средств безопасности в автомобилях: ремней безопасности, детских удерживающих устройств.

С начала года на автомобильных дорогах республиканского значения на территории Брестской области зарегистрировано 48 ДТП, в которых 16 человек погибли и 45 получили травмы.-0-