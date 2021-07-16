﻿ В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий

16.07.2021 10:07 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 2021 год установлена планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых по техническому обслуживанию общежитий. Решение Мингорисполкома №1896 от 24 июня 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские общежития", на 2021 год установлена в размере Br0,3135 за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Новая специальность по управлению электронным бизнесом появилась в БРУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by