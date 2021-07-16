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В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий
16.07.2021 10:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 2021 год установлена планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых по техническому обслуживанию общежитий. Решение Мингорисполкома №1896 от 24 июня 2021 года опубликовано сегодня на
Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские общежития", на 2021 год установлена в размере Br0,3135 за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские...
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