В Минске установлена планово-расчетная цена на ЖКУ по техническому обслуживанию общежитий

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 2021 год установлена планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых по техническому обслуживанию общежитий. Решение Мингорисполкома №1896 от 24 июня 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Планово-расчетная цена на единицу жилищно-коммунальной услуги по техническому обслуживанию общежитий, которую оказывает населению КУП "Минские городские общежития", на 2021 год установлена в размере Br0,3135 за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-