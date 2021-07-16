Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области ГАИ в выходные будет использовать негласный контроль. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Госавтоинспекция Минской области продолжает использовать такие методы несения службы, как негласный контроль за дорожным движением. Например, на автомобильной дороге Р28 Минск-Молодечно-Нарочь, на которой в прошлую пятницу погибли 4 человека (ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла), водитель мотоцикла БМВ двигался со скоростью 174 км/ч. Последний привлечен к административной ответственности", - рассказали в УГАИ.

На предстоящие выходные по всей территории Минской области будут работать 9 таких патрулей. Также запланированы авто- и моторейды нарядов дорожно-патрульной службы по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта.

"Уважаемые водители транспортных средств, неукоснительно соблюдайте ПДД. Будьте предельно внимательны и не превышайте установленный скоростной режим, двигайтесь с безопасной скоростью в зависимости от дорожных условий", - отметили в ГАИ.-0-