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ФОТОФАКТ: Автомобильный мост через Неман откроют в Гродно
16.07.2021 11:35 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост "Восточный" через Неман и объездную дорогу откроют в Гродно. Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Уже уложены широкие и комфортные тротуары, оборудована велодорожка. Установлены опоры и для контактной сети троллейбуса.-0-
Фото Леонида Щеглова
Объездная дорога
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Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы...
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