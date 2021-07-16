ФОТОФАКТ: Автомобильный мост через Неман откроют в Гродно

Источник материала: БелТА

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост "Восточный" через Неман и объездную дорогу откроют в Гродно. Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Уже уложены широкие и комфортные тротуары, оборудована велодорожка. Установлены опоры и для контактной сети троллейбуса.-0-

Фото Леонида Щеглова

















Объездная дорога











