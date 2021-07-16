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Бывшее общежитие железнодорожников в Витебске продано почти за Br130 тыс.

16.07.2021 11:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего общежития Витебского отделения Белорусской железной дороги продано на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br130 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

В состав лота включено пятиэтажное кирпичное здание 1971 года постройки общей площадью более 2,5 тыс. кв.м, а также право 25-летней аренды земельного участка в 0,08 га. Объект выставлялся на торги в четвертый раз, начальная цена была снижена на 80%. Победителем аукциона стал житель областного центра. Новый собственник может использовать недвижимость под многоэтажную жилую застройку, а также для создания образовательных, сервисных объектов и объектов социально-культурного назначения, предприятий торговли и общественного питания.

По словам специалистов "Витебскоблимущества", подобные многоэтажные строения нечасто выступают предметом аукциона, но, как показывает практика комитета, есть спрос и на такие специфические объекты.

На торги в июле - августе комитет выставил три здания высотой три этажа и более, которые продаются впервые. Так, потенциальным покупателям предлагается приобрести в Витебске трехэтажное нежилое здание площадью почти 1,6 тыс. кв.м. Оно расположено в самом начале обновленной улицы Гагарина, которая после реконструкции стала современной транспортной артерией и украшением города. Кроме того, в Орше продается шестиэтажная гостиница общей площадью около 5 тыс. кв.м. Еще одно трехэтажное здание бывшего магазина площадью более 1,1 тыс. кв.м в горпоселке Ветрино Полоцкого района выставлено на торги за одну базовую величину (1 БВ - Br29).

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" проданы 62 объекта, сумма вырученных при этом денег составила почти Br1,9 млн. На торги до конца июля и в августе выставлены более 40 объектов, в том числе около 10 строений системы образования и культуры в сельской местности, недвижимость из государственного списка историко-культурного наследия: памятник архитектуры XIX века "Усадебный дом в деревне Осада Дедино" (Миорский район), станционный дом с флигелем и каретной в Городокском районе и бывшая почтовая станция в Оршанском районе.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам специалистов "Витебскоблимущества", подобные многоэтажные строения нечасто выступают предметом аукциона, но, как показывает практика комитета, есть...
 
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