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На трех минских улицах улучшена организация дорожного движения

16.07.2021 12:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По просьбе горожан на некоторых столичных улицах усовершенствована организация дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Одностороннее движение ввели на улицах Тургенева, Корш-Саблина и Экскаваторной, где ввиду дефицита парковочных мест невозможен двусторонний разъезд автомобилей. Установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, новая схема движения предусматривает заезд во дворы домов № 1, 5 и 7 по улице Тургенева через арку, расположенную между домами № 1 и 5, а выезд с дворовой территории - только через арку у дома №7. Такие меры приняты для безопасности пешеходов", - рассказали в ведомстве.

Мероприятия по разграничению транспортного и пешеходного потоков выполнили сотрудники столичной Госавтоинспекции и эксперты в области организации дорожного движения. Предварительно с применением квадрокоптера была исследована транспортная нагрузка в часы пик.

Госавтоинспекция просит водителей обращать внимание на дорожные знаки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятия по разграничению транспортного и пешеходного потоков выполнили сотрудники столичной Госавтоинспекции и эксперты в области организации дорожного...
 
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