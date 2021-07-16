Церковным предметам из Свято-Троицкого собора в Хотимске придан статус историко-культурной ценности

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Могилевской области при содействии Генеральной прокуратуры в порядке надзора за исполнением законодательства об охране историко-культурного наследия выявили в Свято-Троицком соборе городского поселка Хотимск объекты (церковные одеяния, иконы, Евангелие), которым в соответствии с Кодексом Беларуси о культуре мог быть присвоен статус движимой материальной историко-культурной ценности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что материальные ценности, а многим предметам более 300 лет, принадлежат почетному настоятелю собора архимандриту Кириллу, который собирал их длительное время. По предварительным внешним признакам они обладают отличительными духовными, художественными, документальными достоинствами. Представляют значимость с точки зрения истории, искусства, культуры и могут оказать влияние на культурное и духовное развитие белорусского народа.

Реализуя надзорные полномочия и исходя из согласия собственника материальных предметов архимандрита Кирилла, прокуратура Хотимского района направила в райисполком информацию для организации работы, связанной с изучением вопроса о возможности наделения указанных объектов специальным правовым статусом. Цель - расширить Государственный список историко-культурных ценностей, присвоить материальным ценностям соответствующий статус, пополнить национальное культурное наследие, создать правовые гарантии по предупреждению их утраты, порчи и хищений, образовать коридор для паломнического туризма.

В рамках исполнения поручения прокуратуры Могилевской области управление культуры Могилевского облисполкома провело планомерную и длительную работу по подготовке предложений о придании статуса историко-культурной ценности коллекции церковных предметов. Эти предложения впоследствии рассмотрели на заседании Могилевского областного совета по вопросам охраны историко-культурного наследия.

Как итог - Могилевский облисполком принял решение о присвоении движимой материальной культурной ценности "Комплекты церковных предметов (260 единиц)" конца XVIII-XX столетия, размещенной в Свято-Троицком соборе городского поселка Хотимск, статуса историко-культурной ценности категории "3".-0-