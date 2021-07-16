﻿ Церковным предметам из Свято-Троицкого собора в Хотимске придан статус историко-культурной ценности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Церковным предметам из Свято-Троицкого собора в Хотимске придан статус историко-культурной ценности

16.07.2021 12:15 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Могилевской области при содействии Генеральной прокуратуры в порядке надзора за исполнением законодательства об охране историко-культурного наследия выявили в Свято-Троицком соборе городского поселка Хотимск объекты (церковные одеяния, иконы, Евангелие), которым в соответствии с Кодексом Беларуси о культуре мог быть присвоен статус движимой материальной историко-культурной ценности. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что материальные ценности, а многим предметам более 300 лет, принадлежат почетному настоятелю собора архимандриту Кириллу, который собирал их длительное время. По предварительным внешним признакам они обладают отличительными духовными, художественными, документальными достоинствами. Представляют значимость с точки зрения истории, искусства, культуры и могут оказать влияние на культурное и духовное развитие белорусского народа.

Реализуя надзорные полномочия и исходя из согласия собственника материальных предметов архимандрита Кирилла, прокуратура Хотимского района направила в райисполком информацию для организации работы, связанной с изучением вопроса о возможности наделения указанных объектов специальным правовым статусом. Цель - расширить Государственный список историко-культурных ценностей, присвоить материальным ценностям соответствующий статус, пополнить национальное культурное наследие, создать правовые гарантии по предупреждению их утраты, порчи и хищений, образовать коридор для паломнического туризма.

В рамках исполнения поручения прокуратуры Могилевской области управление культуры Могилевского облисполкома провело планомерную и длительную работу по подготовке предложений о придании статуса историко-культурной ценности коллекции церковных предметов. Эти предложения впоследствии рассмотрели на заседании Могилевского областного совета по вопросам охраны историко-культурного наследия.

Как итог - Могилевский облисполком принял решение о присвоении движимой материальной культурной ценности "Комплекты церковных предметов (260 единиц)" конца XVIII-XX столетия, размещенной в Свято-Троицком соборе городского поселка Хотимск, статуса историко-культурной ценности категории "3".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках исполнения поручения прокуратуры Могилевской области управление культуры Могилевского облисполкома провело планомерную и длительную работу по...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Автомобильный мост через Неман откроют в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by