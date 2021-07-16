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Теннисный манеж начали строить в Пинске

16.07.2021 15:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске начали строить крытый теннисный манеж, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский.

Этот проект реализуют Пинский горисполком и Белорусская теннисная федерация. Спортивный комплекс, где круглогодично смогут заниматься профессионалы и любители тенниса, возводят на площадке между улицами Черняховского и Завальной. "Уже выполнены фундаментные работы. Завершается подготовка к установке твердого покрытия (хард) и монтажу купола. Планируем в августе первый пусковой комплекс проекта выполнить", - сказал Геннадий Поликовский.

На первоначальном этапе будет построен манеж, под куполом которого разместятся четыре крытых корта. Также проект предусматривает возведение административно-бытового корпуса. Объект передадут на баланс специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2, где в том числе занимаются юные теннисисты.

"Площадка для строительства выбрана в хорошем месте. Через дорогу - детский парк. Рядом находятся кинотеатр "Победа" и стадион "Припять", который планируется реконструировать. Надеемся, что через некоторое время это будет уютный и удобный уголок для досуга пинчан и гостей города", - добавил зампредседателя горисполкома.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Этот проект реализуют Пинский горисполком и Белорусская теннисная федерация. Спортивный комплекс, где круглогодично смогут заниматься профессионалы и любители...
 
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