Субъекты негосударственного сектора экономики на 54,2% сформировали бюджет Минской области

Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты хозяйствования негосударственного сектора экономики за январь - июнь 2021 года сформировали более половины доходов бюджета Минской области, сообщили БЕЛТА в ИМНС по Минской области.

"Более половины доходов бюджета Минской области за последние полгода сформировано субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики. В общих налоговых поступлениях региона их платежи составили 54,2%", - рассказали в инспекции.

За январь - июнь текущего года они перевели в бюджет Br1106,4 млн налогов и платежей. Из них организации - Br1054,8 млн (51,6%), а индивидуальные предприниматели - Br51,6 млн (2,6%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, поступления указанных субъектов в текущих ценах увеличены на Br85,3 млн (8,4%).

В свою очередь физические лица за январь - июнь 2021 года перевели в бюджет Br76,2 млн. Относительно такого же периода 2020 года поступления в текущих ценах выросли на Br13,6 млн (21,8%).-0-