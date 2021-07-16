ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Быхове открывается новая скейт-площадка

16.07.2021 17:11 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая скейт-площадка открывается в Быхове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Быховского районного физкультурно-оздоровительного центра Ольга Малашонок.

"Площадка расположится на территории нашего учреждения и будет состоять из шести базовых для этого вида спорта элементов, различных по высоте и размерам, - отметила Ольга Малашонок. - Инициаторами создания такого современного объекта стали юные быховские райдеры, а городские власти пошли им навстречу. В период летних каникул важно, чтобы дети не сидели перед экранами телевизоров и смартфонов, а проводили время на улице в живом общении и при здоровой физической активности".

Любители катания на роликах и скейтбордах теперь смогут совершенствовать свои навыки на различного рода трамплинах, перилах и разноуровневых горках, предназначенных для набора и сохранения скорости движения. На территории физкультурно-оздоровительного центра будут установлены такие фигуры, как бэнк, кикер, фанбокс, кватерпайп, рейл и менуалпад.

"Руководство райисполкома нацелено на то, чтобы в каждой крупной городской зоне появлялись специализированные спортивные площадки для молодежи, - заключила Ольга Малашонок. - Так, в прошлом году в парке 50 лет Победы мы открыли воркаут-площадку. В этом установим оборудование для скейтеров. Возможно, в будущем мы порадуем наших детей еще одним новым спортивным объектом".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любители катания на роликах и скейтбордах теперь смогут совершенствовать свои навыки на различного рода трамплинах, перилах и разноуровневых горках,...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Праздник первого снопа прошел в Лидском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by