В Быхове открывается новая скейт-площадка

Источник материала: БелТА

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая скейт-площадка открывается в Быхове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Быховского районного физкультурно-оздоровительного центра Ольга Малашонок.

"Площадка расположится на территории нашего учреждения и будет состоять из шести базовых для этого вида спорта элементов, различных по высоте и размерам, - отметила Ольга Малашонок. - Инициаторами создания такого современного объекта стали юные быховские райдеры, а городские власти пошли им навстречу. В период летних каникул важно, чтобы дети не сидели перед экранами телевизоров и смартфонов, а проводили время на улице в живом общении и при здоровой физической активности".

Любители катания на роликах и скейтбордах теперь смогут совершенствовать свои навыки на различного рода трамплинах, перилах и разноуровневых горках, предназначенных для набора и сохранения скорости движения. На территории физкультурно-оздоровительного центра будут установлены такие фигуры, как бэнк, кикер, фанбокс, кватерпайп, рейл и менуалпад.

"Руководство райисполкома нацелено на то, чтобы в каждой крупной городской зоне появлялись специализированные спортивные площадки для молодежи, - заключила Ольга Малашонок. - Так, в прошлом году в парке 50 лет Победы мы открыли воркаут-площадку. В этом установим оборудование для скейтеров. Возможно, в будущем мы порадуем наших детей еще одним новым спортивным объектом".-0-