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ФОТОФАКТ: Праздник первого снопа прошел в Лидском районе
16.07.2021 17:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизации "Песковцы" близ деревни Лозяны на Лидчине отметили первый день жатвы озимого рапса. Обряд ознаменовал начало уборочной кампании в регионе. Его провели по традиции: с песнями, первым снопом, караваем и молитвой. После благословения первыми начали жатву новые комбайны - к этой уборочной страде в Лидском районе их закуплено девять. Всего в "Жатве-2021" на полях Лидчины будет работать 79 комбайнов.-0-
Фото Леонида Щеглова
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В сельхозорганизации "Песковцы" близ деревни Лозяны на Лидчине отметили первый день жатвы озимого рапса. Обряд ознаменовал начало уборочной кампании в регионе.
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