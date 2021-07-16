Источник материала: БелТА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский совершил рабочую поездку в Брестскую область. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.

Руководитель встретился с личным составом таможенных постов "Барановичи" и "Варшавский мост", оценил текущее состояние дел в данных подразделениях, определил задачи на перспективу.

В рамках рабочей поездки Владимир Орловский принял участие в собрании Брестской таможни по подведению итогов работы в первом полугодии и постановке задач на второе полугодие 2021 года.

"Брестская таможня как одна из крупнейших в системе продолжила эффективную работу, несмотря на определенные трудности, связанные с эпидситуацией. В частности, таможней достигнуты высокие показатели по сокращению времени пропуска товаров. Так, доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время пропуска которых не превышает часа, составила 65%, при этом прогнозное значение данного показателя таможенных органов на 2021 год - 36%, - рассказали в ведомстве. - Доля партий товаров, помещаемых под процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 мин, составила и вовсе 95%. По прогнозам, этот показатель должен достичь цифры в 87% к концу этого года".

Государственной программой "Инфраструктура пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь" на 2021-2025 годы из 10 автодорожных пунктов пропуска Брестской таможни предусмотрена реконструкция шести пунктов. "В настоящее время завершается модернизация автодорожного пункта пропуска "Верхний Теребежов на белорусско-украинской границе", строительная готовность которого - 99%", - добавили в ГТК.

В своем обращении Владимир Орловский поблагодарил сотрудников за высокие результаты работы и обозначил задачи на перспективу, требующие первоочередного решения. В их числе - формирование доходной части республиканского бюджета, создание благоприятных условий при пересечении границы, внедрение новых технологий, направленных на ускорение прохождения товаров через таможенную границу.-0-