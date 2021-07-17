Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 под контролем датчиков будут ул.Ташкентская (в районе моста через реку Свислочь) и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

С полудня до полуночи камеры будут фиксировать скоростные нарушения на 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 99 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролировать скорость будут на пр.Независимости, 131, к.2; ул.Денисовской (в районе пересечения с пер.Соколянским); пр.Пушкина, 55; ул.Притыцкого, 60, к.5; ул.Маяковского, 101 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-