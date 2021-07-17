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ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу

17.07.2021 14:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 79 студентов военной кафедры лечебного и медико-диагностического факультетов Гомельского государственного медицинского университета приняли военную присягу после стажировки на базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады.-0-

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
Декан медико-диагностического факультета Ирина Назаренко
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
Начальник военной кафедры Денис Чернов
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу
ФОТОФАКТ: Студенты военной кафедры Гомельского медуниверситета приняли присягу

 
Теги: Минск
 
 
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На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 79 студентов военной кафедры лечебного и медико-диагностического факультетов Гомельского...
 
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