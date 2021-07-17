Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция по пристройству бездомных котов и собак "Дорога домой" пройдет 24 июля в Минске, сообщили БЕЛТА в общественном объединении защиты животных "Эгида", организующем мероприятие.

Местом проведения станет многофункциональное арт-пространство Hide на ул.Октябрьская, 19. Шанс обрести новый дом и семью получат около сотни котов и собак, которые оказались выброшены на улицу или с самого рождения живут в приюте.

Все кандидаты на пристройство здоровы, привиты и стерилизованы. До акции состояние их здоровья проверят ветеринары. Поэтому желающие завести питомца смогут забрать его домой сразу же. Понадобится паспорт, а также готовность заботиться о новом друге, серьезность намерений оценят кураторы общественного объединения, после чего надо будет подписать договор об ответственном содержании. "Кроме того, каждого новоиспеченного владельца кота или собаки ждут подарки от организаторов и партнеров", - добавили в ООЗЖ "Эгида".

Хотя главная цель мероприятия - пристроить беспризорных животных, помочь им пришедшие на акцию минчане смогут и иным способом. Будет работать "Палатка помощи", куда в течение всего дня можно принести корм, амуницию, наполнители, переноски, лотки и все, что необходимо животным. Будет организован сбор денег на работу объединения, содержание хвостатых подопечных.

Кроме общения с животными посетителей ждут бесплатные консультации кинолога и ветеринарных врачей, развлечения от аниматоров, аквагрим, фотозоны.

Акция "Дорога домой" регулярная - на фотовыставке "До и после" можно увидеть, как изменилась жизнь котов и собак, которым повезло найти новых хозяев на прошлых мероприятиях.-0-