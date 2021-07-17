"Праздник в Гродно переносится" - Караник рассказал о последствиях стихии в регионе

Источник материала: БелТА

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Гродненской области Владимир Караник рассказал сегодня журналистам о последствиях стихии в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. По словам председателя Гродненского облисполкома, из-за последствий стихии пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города и приуроченное этой дате центральное событие - открытие моста "Восточный".

"Предпринятые в прошлый раз мероприятия позволили сохранить в целостности дорожное полотно. Но пострадали склоны, где-то требуется промывка ливневой канализации, поэтому открывать мост, когда на нем еще будет работать тяжелая техника и ликвидировать последствия этого ливня, небезопасно", - подчеркнул Владимир Караник.

Открытие моста планировалось сопроводить красочным концертным шоу, однако аппаратура из-за сильного дождя оказалась под дождем. "В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможны короткие замыкания, проблемы с электричеством. Когда идет речь о безопасности граждан, компромиссы недопустимы, - заявил губернатор. - Поэтому принято решение не об отмене, а переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием".

Стихия затронула не только областной центр, но и другие районы в регионе. Везде идет обследование дорог и мостовых сооружений. "МЧС фиксирует многочисленные обращения о поваленных деревьях, подтопленных подвалах, домовладениях. Помощь оказывается своевременно. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил председатель облисполкома.

О последствиях прогулявшейся по области стихии Владимир Караник доложил Президенту Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации главное - безопасность людей. "Президент отметил, что если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся (а мы подтвердили, что такие сомнения есть), то праздник необходимо отменять. Мы его делаем, чтобы люди получили удовольствие, а не чтобы создать красивую картинку", - обратил внимание губернатор. Торжественное открытие моста и объездной дороги состоится позже, и Президент пообещал принять участие в этом мероприятии.

Как сообщалось, к очередной годовщине освобождения Гродно планировалось открыть автомобильный мост "Восточный" через Неман и объездную дорогу. Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.

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