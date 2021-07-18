Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 мобильные датчики контролируют скорость на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь, и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

С полудня до полуночи камеры будут фиксировать скоростные нарушения на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролировать скорость будут на пр.Партизанском, 108, к.2 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Маяковского, 101 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч).-0-