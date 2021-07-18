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ФОТОФАКТ: Классические вечера у ратуши проходят в Минске
18.07.2021 13:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
На площадке Верхнего города в Минске 17 июля начался фестиваль "Классика у ратуши". Мероприятие открыл Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь.-0-
Фото Оксаны Манчук
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На площадке Верхнего города в Минске 17 июля начался фестиваль "Классика у ратуши". Мероприятие открыл Государственный академический симфонический оркестр...
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