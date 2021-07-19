Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Акцию памяти "Во имя Победы!" проведут 24 июля в честь очередной годовщины освобождения Бреста и Брестского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Акция стартует с велопробега от стен Брестской крепости-героя. К участию приглашаются все желающие - необходимо лишь пройти регистрацию перед стартом или по адресу: veloprobeg.pobeda@gmail.com. Энтузиастам предстоит проехать 14 км и финишировать в деревне Скоки, которая станет центром районных торжеств в этот день. Здесь, в парке усадьбы Немцевичей, по окончании велопробега состоится митинг-реквием. Участники возложат венки и цветы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания почтут их память.

Одним из центральных событий празднования станет церемония чествования лауреатов районного конкурса "Галерея славы". За достижение высоких показателей по итогам работы в 2020 году на районную Доску почета занесены лучшие учреждения и организации в различных сферах деятельности - сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, предпринимательства, сферы услуг. В частности, дипломами отметят ОАО "Агросад "Рассвет", "Молодая гвардия", "За мир", Знаменскую амбулаторию врача общей практики, СШ деревни Новые Лыщицы, Тельмовский СДК, Знаменский сельский совет депутатов, ООО "Городник".

Хедлайнером музыкальной части праздника станет группа "СССР". В программе также - гала-концерт творческих коллективов Брестского района "Прибужье - наш общий дом", выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, выставка "Фотолетопись освобождения". На стадионе деревни Скоки состоятся показательные выступления военнослужащих Брестского гарнизона, пограничников, подразделений МЧС, конноспортивного клуба "Белая Русь".

Брестский район был освобожден 28 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской наступательной боевой операции войсками I Белорусского фронта. В боях за освобождение района погибли 1360 воинов Красной армии. 1400 уроженцев Брестского района не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. За годы оккупации на территории района были расстреляны около 10400 местных жителей и 7202 военнопленных, вывезены в Германию 1060 человек, были полностью разрушены 1490 жилых домов и 2292 хозяйственные постройки.-0-