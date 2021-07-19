ГАИ Минска рассказала о местах контроля скорости мобильными датчиками

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 контролировать скорость водителей авто будут на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч) и ул.Чкалова, д. 1 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут работать на МКАД 53-м км (90 км/ч), пр.Независимости, д. 99 (60 км/ч) пр.Партизанском, д. 75 (60 км/ч), ул.Орловской, д. 80 (60 км/ч) и пр.Независимости, д. 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 - на пр.Независимости, д. 131 к. 2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, д. 55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д. 60 к.5 (60 км/ч), ул.Маяковского, д. 101 (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-