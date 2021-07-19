Региональный пленэр мастеров соломоплетения пройдет в Черикове

Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев/Корр. БЕЛТА/. Региональный пленэр мастеров соломоплетения пройдет 29-30 июля в Черикове. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

Мероприятие направлено на популяризацию белорусских народных художественных ремесел, сохранение и развитие соломоплетения как вида творчества, повышение уровня его участников - народных умельцев, специалистов домов и центров ремесел, иных клубных учреждений.

В программу пленэра включены несколько этапов. Среди них - творческий коллаж. Это заранее изготовленное объемное изделие из соломы небольшого формата, которое участник должен предоставить организаторам по приезду. Эти заготовки, отражающие особенности творчество конкретного мастера или региона, будут демонстрироваться во время открытия пленэра и составят общую композицию. Также предусмотрена выставка работ участников "Дівосы беларускай саломкі", которая будет действовать в районном Доме культуры на протяжении всего пленэра. От каждого мастера здесь будет экспонироваться по пять авторских работ.

"Пленэр подчинен теме "Святы і абрады народнага каляндара", - отметили организаторы. - Участникам предстоит изготовить из соломки композиции, отражающие тему праздника, обряда, его образов и атрибутов. Так, автора предложено затронуть четыре цикла: зимний (Рождество, Коляды, Масленица), весенний ("Гуканне вясны", Юрья, Пасха), летний (Троица, Купалье, Спас - медовый, ореховый, яблочный), осенний (Дажынки, Богач, Покров). Каждая композиция должна составлять в диаметре не менее 20-25 см".

Во время проведения пленэра запланирован круглый стол на тему "Сохранение народных традиций соломоплетения: история, современность, будущее". Мастера станут участниками культурного диалога, обменяются мнениями и опытом работы со своими коллегами. Отдельное внимание организаторы уделили повышению профессионального мастерства народных умельцев. Для них будут организованы тематические мастер-классы. Итоговым аккордом пленэра станет выставка-композиция "Вянок творчага яднання".

Пленэр пройдет на базе районного Дома ремесел и районного Дома культуры Централизованной клубной системы Чериковского района. Участие в мероприятии бесплатное.-0-