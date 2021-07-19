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Крестный ход из Могилева в Барколабово пройдет 23 июля

19.07.2021 08:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Крестный ход из Могилева в Барколабово совершат православные паломники 23 июля. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Шествие приурочено к празднику в честь иконы Божьей Матери Барколабовской, который отмечается 24 июля.

"Верующие отправятся в путь утром после молебна в Свято-Никольском монастыре в Могилеве, который начнется в 6.00. Далее 40-километровый путь богомольцев будет пролегать через Буйничи, Салтановку, Дашковку и другие населенные пункты. Финальной точкой шествия станет Спасо-Вознесенский монастырь в поселке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона. Завершится мероприятие праздничной литургией", - говорится в сообщении.

Всех участников обязательно просят соблюдать меры предосторожности, рекомендованные врачами.

Барколабовская икона Божией Матери - одна из самых почитаемых святынь в Беларуси. Во многих храмах находятся ее списки. По преданию, икону в Барколабовской обители оставил, возвращаясь из похода, русский князь Пожарский. Лошади князя остановились около монастыря и не двигались с места, показав своим поведением место дальнейшего пребывания святыни. Знаменитая икона особенно прославилась чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года чудотворную икону принесли в Свято-Троицкий храм Быхова. Там чудотворный образ хранился до июля 2010 года, неизменно собирая большое число верующих.

25 июля 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель. Теперь здесь отмечают двойной праздник чудотворного образа: 24 июля - день обретения и 25 июля - день перенесения иконы из города Быхова в Барколабовский монастырь.

Контакты для справок: Илья Васильевич Сидорович +375 (44)7 01 20 77, Павел Иванович Димитриади +375 (299) 22 47 91.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Шествие приурочено к празднику в честь иконы Божьей Матери Барколабовской, который отмечается 24 июля.
 
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