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Более 100 рабочих мест предложат соискателям на мини-ярмарке вакансий в Минске 20 июля

19.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 20 июля организует мини-ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на ул.Берестянской, 20.

В ярмарке вакансий примут участие представители Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения, филиал "Строительное управление №1 на станции "Минск" ОАО "Дорстроймонтажтрест", ОАО "Минскремстрой".

Соискателям будет предложено более 100 свободных рабочих мест по профессиям экономист, главный бухгалтер, методист, каменщик, штукатур, облицовщик-плиточник, подсобный рабочий, маляр и другие.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, документ об образовании.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соискателям будет предложено более 100 свободных рабочих мест по профессиям экономист, главный бухгалтер, методист, каменщик, штукатур, облицовщик-плиточник,...
 
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