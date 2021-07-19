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Митинг-реквием в память о подвиге батальона милиции капитана Владимирова прошел в деревне Гаи

19.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Гаи 18 июля прошел митинг-реквием, посвященный подвигу батальона милиции капитана Владимирова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны города Могилева и героическому подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова, прошел на священном месте - у памятника милиционерам, погибшим во время Великой Отечественной войны близ деревни Гаи Могилевского района. На этом рубеже обороны с 12 по 18 июля 1941 года вел бои с превосходящими силами немецко-фашистских войск батальон милиции под командованием начальника отдела службы и боевой подготовки управления рабоче-крестьянской милиции УНКВД Могилевской области Константина Григорьевича Владимирова. "На этом месте в июле 1941 года шесть суток без сна и отдыха, под палящим июльским солнцем и непрекращающимся пулеметным и минометным огнем стояли насмерть, выполняя приказ на верность Родине, лучшие работники белорусской милиции, - рассказал заместитель начальника Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Понуждаев. - В день формирования личный состав батальона дал клятву стоять насмерть, защищать Могилев до последнего патрона, до последнего вздоха".

Время проведения мероприятия также было выбрано неслучайно. "По воспоминаниям очевидцев, в последний день обороны 18 июля в 14.00 тяжелораненый капитан Владимиров поднял оставшийся батальон в контратаку. Разорвавшийся снаряд сотнями осколков ударил по Владимирову - он погиб. После этой атаки враг не отважился взять высоту. На ее склонах синели милицейские костюмы, и врагу казалось, что там еще есть защитники, однако это были лежащие убитые милиционеры. Из 250 бойцов батальона в живых осталось только 19", - добавили в УВД.-0-

Митинг-реквием в память о подвиге батальона милиции капитана Владимирова прошел в деревне Гаи
Митинг-реквием в память о подвиге батальона милиции капитана Владимирова прошел в деревне Гаи
Митинг-реквием в память о подвиге батальона милиции капитана Владимирова прошел в деревне Гаи
Митинг-реквием в память о подвиге батальона милиции капитана Владимирова прошел в деревне Гаи

 
Теги: Могилев
 
 
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Митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны города Могилева и героическому подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова, прошел на священном месте - у...
 
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