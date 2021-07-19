Комплект к школе от Br266 до Br978 - в столичных универмагах стартовали продажи к учебному году

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В универмагах Минска стартовала расширенная продажа товаров школьного ассортимента - одежды, обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров - с предоставлением покупателям скидок на товары, проведением демонстраций моделей, конкурсов, розыгрышем призов и подарков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "Столичная торговля и услуги".

В универмаге "Беларусь" такие товары широко представлены в основных секциях "Товары для детей" и "Канцтовары, игрушки" на 3-м и 4-м этажах. Дополнительно на 1-м этаже откроется секция "Товары для школы", где в широком ассортименте будут представлены школьно-письменные и канцелярские товары, ученическая галантерея, обувь и чулочно-носочные изделия. В секции "Товары для мужчин" можно найти большой выбор швейных изделий и сорочек для мальчиков, а в павильоне на ул.Селицкого, 105, - ученической галантереи, чулочно-носочных изделий, школьно-письменных и канцелярских товаров. С наступлением нового учебного года в отдельных секциях универмага будут выделены торговые площади для продажи канцелярских и бумажно-беловых товаров.

Торговый дом "На Немиге" предлагает одежду делового стиля для мальчиков и девочек, трикотажные изделия, обувь, канцелярские товары в секциях на 2-м этаже универмага. Дополнительно в комплексе "Товары для мужчин" на 2-м этаже организована продажа школьной одежды для мальчиков и ученической галантереи.

В ГУМе тематическая секция "Товары для детей" разместилась на 2-м этаже, отдельно обозначена зона товаров для первоклассника. Увеличена демонстрационная площадь выкладки сорочек для мальчиков, обуви, установлено дополнительное оборудование для расширенной продажи ранцев и рюкзаков. С середины июля возле центральной лестницы на 2-м этаже универмага появится дополнительное торговое место для реализации канцелярских и школьно-письменных товаров.

В универмаге ЦУМ Минск на 3-м этаже в секции "Детский мир" представлен весь ассортимент товаров к школе. Кроме того, реализация канцелярских и бумажно-беловых товаров, школьно-письменных принадлежностей и ученической галантереи дополнительно организована в торговом павильоне со стороны метро, в магазинах "Комаровский" по ул. В.Хоружей, 10, и "Товары для женщин" по ул.Куйбышева, 75.

"Производители республики сейчас активно поставляют ассортимент товаров для школьников по договорам, созданы запасы товаров для школьников, в том числе производства промышленных предприятий концерна "Беллегпром", - добавили в ГО "Столичная торговля и услуги". - Уже сегодня универмаги предлагают покупателям разнообразную по цветовой гамме и фасонам одежду для девочек всех возрастных групп: сарафаны, блузки, брюки и юбки, пиджаки и жилеты - всего более 220 моделей; изделия для мальчиков: костюмы и комплекты разных полнотных групп, пиджаки и жилеты, брюки с регулятором талии, сорочки - около 200 моделей. Дополнительно предлагаются трикотажные изделия: джемперы, жилеты, жакеты для мальчиков и девочек - в целом свыше 70 моделей".

К школьному сезону в универмагах представлен широкий ассортимент детской обуви: около 70 моделей для мальчиков и девочек школьного возраста.

С учетом большого выбора моделей и комбинаций ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов составляет от Br266 до Br804, старшеклассников - от Br349 до Br978. В такой комплект к учебному году входят одежда, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

При этом родителям доступны программы рассрочки платежа, использование карт рассрочки. Многодетным семьям и гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в универмагах постоянно предоставляются 10%-ные скидки. Кроме того, регулярно проводятся дни скидок со снижением цен на все непродовольственные товары на 20-35%.-0-