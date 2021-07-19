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В Пинском районе стоимость строительства домов была завышена из-за закупки материалов у посредников

19.07.2021 11:39 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области частные застройщики закупали стройматериалы через посредников, а завышенную стоимость строительства перекладывали на будущих жильцов. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

Как установлено КГК Брестской области при проверке строительства жилья для многодетных семей в Пинском районе, три частные подрядные организации включали в расчеты стоимости выполненных работ материалы по ценам, превышающим сметную стоимость от 15% до 200%.

Строительные материалы застройщики приобретали у многочисленных посредников, а также в розничной торговле с надбавками от 20% до 150%.

В частности, одна из компаний завысила стоимость строительно-монтажных работ (СМР) на сумму более Br16 тыс. при возведении домов для 5 многодетных семей. Причиной этого стала закупка отдельных материалов через посредников по цене до 2 раз больше возможной. После проведенной проверки компания возместила суммы завышений стоимости СМР.

Проверка еще 2 частных подрядчиков продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Строительные материалы застройщики приобретали у многочисленных посредников, а также в розничной торговле с надбавками от 20% до 150%.
 
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