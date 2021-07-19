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Мобильные датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог Гомельской области
19.07.2021 11:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На трех участках автодорог Гомельской области с 19 по 25 июля будут работать датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
В эти дни системы будут работать на 83-м км М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. На этом участке двигаться необходимо водителям легкового транспорта со скоростью 100 км/ч, грузового - 70 км/ч.
Под контролем и 30-й км подъезда к Гомелю от М10. Легковой транспорт здесь может ехать со скоростью 90 км/ч, грузовой - 70 км/ч.
Датчики работают и в районе дома №51 на пр.Речицком в Гомеле. Скоростное ограничение для всех транспортных средств - 50 км/ч.
В УГАИ обратили внимание, что все датчики работают в двух направлениях.
Госавтоинспекторы призвали водителей всегда сохранять безопасную скорость, ориентироваться на погоду, дорожное покрытие и время суток. "Превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, влекущих, как правило, самые тяжкие последствия", - подчеркнули в УГАИ.-0-
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В эти дни системы будут работать на 83-м км М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. На этом участке двигаться необходимо водителям легкового транспорта со...
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