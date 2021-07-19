Современную спортивную площадку построят в Колодищах

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современную спортивную площадку построят на ул.Живописной в агрогородке Колодищи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Колодищанского сельисполкома Григорий Зельманчук.

"Спортивная площадка на улице Живописной - проект частно-государственного партнерства. Жители агрогородка выступили с инициативой создать на землях общего пользования рекреационную зону с установкой спортивного и игрового оборудования. Мы поддержали предложение. Выделили участок, поможем с техникой, но объект будет возводиться за средства владельцев частных домов и актива районов индивидуальной застройки", - рассказал Григорий Зельманчук.

По словам зампреда, заниматься спортом на площадке смогут люди разных возрастов. Объект будет состоять из волейбольной и баскетбольной площадок, оборудования для настольного тенниса, различных тренажеров, зоны с игровыми комплексами для маленьких детей, велопарковки и навесов для колясок. Благоустроят территорию декоративной растительностью, пешеходными дорожками с асфальтовым и гравийным покрытием.

Работы по обустройству современной спортивной площадки на ул.Живописной уже начались. Сейчас на территории удаляется растительность и идет разбивка участка на зоны, определенные проектом. Открыть объект планируют в конце текущего года.

Проекты частно-государственного партнерства часто реализуют в Колодищах. Таким образом в агрогородке открыты спортивно-развлекательные площадки "Полигон-Арена" и "Одуванчик".-0-