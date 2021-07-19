ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Современную спортивную площадку построят в Колодищах

19.07.2021 12:17 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современную спортивную площадку построят на ул.Живописной в агрогородке Колодищи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Колодищанского сельисполкома Григорий Зельманчук.

"Спортивная площадка на улице Живописной - проект частно-государственного партнерства. Жители агрогородка выступили с инициативой создать на землях общего пользования рекреационную зону с установкой спортивного и игрового оборудования. Мы поддержали предложение. Выделили участок, поможем с техникой, но объект будет возводиться за средства владельцев частных домов и актива районов индивидуальной застройки", - рассказал Григорий Зельманчук.

По словам зампреда, заниматься спортом на площадке смогут люди разных возрастов. Объект будет состоять из волейбольной и баскетбольной площадок, оборудования для настольного тенниса, различных тренажеров, зоны с игровыми комплексами для маленьких детей, велопарковки и навесов для колясок. Благоустроят территорию декоративной растительностью, пешеходными дорожками с асфальтовым и гравийным покрытием.

Работы по обустройству современной спортивной площадки на ул.Живописной уже начались. Сейчас на территории удаляется растительность и идет разбивка участка на зоны, определенные проектом. Открыть объект планируют в конце текущего года.

Проекты частно-государственного партнерства часто реализуют в Колодищах. Таким образом в агрогородке открыты спортивно-развлекательные площадки "Полигон-Арена" и "Одуванчик".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы по обустройству современной спортивной площадки на ул.Живописной уже начались. Сейчас на территории удаляется растительность и идет разбивка участка на...
 
Новости дня
Новости регионов
 
КГК Витебской области выявил завышение цен на социально значимые товары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by